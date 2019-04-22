"Все возможно". Владимир Зеленский обратился к странам постсоветского пространства

Вчера, 21 апреля, в Украине прошли президентские выборы, где одержал победу Владимир Зеленский.
Он получил 73,7% голосов тех, кто пришел голосовать. Новый президент Украины обратился к странам постсоветского пространства и призвал их верить в то, что "все возможно".
"Мы сделали это вместе. Сейчас не будет никакого пафоса. Я просто хочу сказать спасибо своим родителям за поддержку и за то, что выдержали.
Спасибо моей жене за силу. Если бы она раньше услышала все, что обо мне говорили, то не вышла бы замуж за меня. Спасибо родителям моей жены и моим детям. Спасибо "Кварталу 95", после того что я увидел, теперь можно его называть "Квартал 73". Спасибо всем журналистам и спасибо всем украинцам", - сказал он.
"Пока я еще официально не президент, я могу сказать, как гражданин Украины, всем странам постсоветского Союза. Посмотрите на нас. Все возможно", - заявил он, выступая после объявления результатов экзитполов.
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