«Путин — враг» и ещё семь громких политических заявлений Зеленского

В преддверии второго тура голосования агентство «РБК-Украина» опубликовал интервью с Зеленским, в котором тот сделал довольно много громких политических заявлений.

В интервью он указал на дверь действующему президенту Украины Петру Порошенко, высказался о легализации оружия, проституции и марихуаны в стране и рассказал о своём личном отношении к российскому президенту Владимиру Путину, подтвердив, что глава государства для него — враг. А кроме того, поговорил о Донбассе, аналогах российских соцсетей и роспуске Верховной рады.

Путин — враг

Одно из заявлений Зеленского касалось президента России Владимира Путина. Напомним, совсем недавно он говорил, что готов встретиться с российским лидером в том случае, если выиграет выборы.

Но сейчас довольно резко высказался о своём личном отношении. На прямой вопрос украинского издания, является ли Путин для него врагом, шоумен дал однозначный и короткий ответ: «Конечно».

Но зато Бандеру, как и действующие украинские власти, Зеленский считает героем страны. Причём «неоспоримым».

«Общество выбрало — и нормально. Есть неоспоримые герои. Степан Бандера — герой для какого-то процента украинцев, и это нормально и классно. Это один из тех людей, которые защищали свободу Украины».

Раду распустить

Печальна, судя по словам Зеленского, будет и судьба Верховной рады в том случае, если он выиграет выборы.

«Про роспуск парламента будем думать», — подтвердил шоумен, подчеркнув, что в этом случае необходимо соблюсти все сроки, установленные законом: — Ломать закон не буду, нарушать закон не буду».

Он указал на то, что успеть его команде нужно будет за полгода до следующих выборов.

Порошенко — на выход?

Весьма жёстко Зеленский высказался в адрес своего оппонента — действующего президента. Он вполне открыто намекнул тому, что пора было давно уйти, обратив внимание на то, что Порошенко сегодня находится в явной оппозиции к украинцам.

«Я бы на его месте после такого феерического ответа общества по доверию к президенту ушёл бы из политики», — пояснил шоумен, отметив, что Порошенко — «человек обеспеченный, богатый».

Украинский Лас-Вегас

Кроме того, шоумен не против легализовать в стране проституцию. Но с условием, что эта сфера будет платить налоги, тем самым пополняя бюджет Украины.

«Секс за деньги? Честно говоря, парни, я думаю, что у нас есть возможность, и я сейчас отвечу на все предыдущие вопросы, сделать Лас-Вегас. Общество было бы не против, и налоги бы платили», — пояснил кандидат, полагая, что открыть нечто подобное можно в каком-нибудь городке.

Но при этом заявил, что это, например, вряд ли будет возможно в его родном Кривом Роге.

«Мужики не поймут», — отметил Зеленский.

Впрочем, кандидат не против также превратить какой-нибудь захудалый украинский городишко в Лас-Вегас, чтобы дать возможность местным жителям зарабатывать.

«Да, взять всё это и перенести туда, дать там возможность. Пожалуйста, там тусите. Это же не закрытая будет территория. Можно этим самым поднять какой-то город, в который никто не приезжает, и там — пожалуйста».

Легализация оружия

Зеленский резко выступил против легализации оружия на Украине, объяснив, что это не приемлемо в стране, где идёт война.

«Я против легализации оружия. Легализация оружия сегодня на Украине, в стране, где идёт война, — это неправильно», — подчеркнул Зеленский.

Причём он против того, чтобы разрешить использовать даже короткоствольное оружие для самозащиты. Сейчас же для самообороны в Незалежной можно применять только пневматику, газовое оружие, включая баллончики, а также электрошокеры.

Но даже травматику доверят лишь избранным — тем, кто имеет необходимую артподготовку да собрал кипу справок и разрешений.

Разрешить марихуану

Высказался шоумен и по вопросу легализации в стране марихуаны, по примеру ряда европейских стран. По мнению Зеленского, это возможно, но только в качестве медицинского препарата.

«Я считаю, что это нормально, в капельках она продаётся. Я, кстати, консультировался по этому поводу с Евгением Олеговичем Комаровским. Я за легалайз капелек. Да».

Без снисхождения к Донбассу

Что касается позиции Зеленского по Донбассу, то здесь она во многом схожа с той, что придерживается Порошенко. Так, шоумен высказался резко против реализации Минских соглашений. Кроме того, он уверен, что регион не получит особого статуса, а ополченцы — «амнистии». Свои надежды Зеленский возлагает на информационную войну.

«Я считаю, что это вообще наша большая история и нам придётся долго выходить из этой криминальной ситуации. Вот здесь, может быть, нам поможет именно информационная война. Я очень надеюсь информационно вернуть этих людей в состояние, что они нужны Украине так же, как Украина нужна им, и что они такие же украинцы. Но нужно будет сделать очень много гуманитарных шагов».

Соцсети

Владимир Зеленский в интервью заявил, что никогда не пытался обойти действующий на Украине запрет на российские соцсети «Одноклассники» и «ВКонтакте», однако знает о том, что украинцы научились обходить блокировку.

По его мнению, администрация Порошенко должна была сначала создать собственную соцсеть — платформу, которая объединяла бы людей с одинаковым мировоззрением, и лишь затем вводить блокировку.

«В чём вообще наша история, в чём наша проблема? Мы ничего не доносим обществу. Ничего. Мы не объясняем, почему это плохо. Сначала нужно в любом решении сплотить общество, объяснить why», — перешёл Зеленский на английский язык, а затем добавил, что всё вышесказанное — это всего лишь его личное мнение.

Напомним, до второго тура выборов на Украине, которые, пройдут 21 апреля, то есть уже в это воскресенье, остаются считанные дни. Впереди — дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве, где один на один сойдутся действующий глава государства Пётр Порошенко и его оппонент — шоумен Владимир Зеленский.

Источник: Элгезит