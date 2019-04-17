По делу о теракте в метро Санкт-Петербурга заочно арестовали кыргызстанца

Еще один фигурант дела о теракте в метро Санкт-Петербурга арестован заочно — это гражданин Кыргызстана Исломбек Тургунов.

Об этом сообщило агентство «Интерфакс».

По его данным, накануне арест санкционировал Басманный суд Москвы. Срок ареста установлен в виде двух месяцев с момента задержания или этапирования в России. Исломбеку Тургунову предъявили обвинение по статье «Участие в террористическом сообществе» УК РФ и объявили в международный розыск.



Напомним, 3 апреля 2017 года в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» петербургского метро погибли 16 человек, в том числе предполагаемый террорист, более 67 пострадали.

В качестве обвиняемых по делу привлекли 11 человек. В зависимости от роли каждого им вменяют участие в террористическом сообществе, покушение на совершение теракта, незаконное изготовление, переделку или ремонт взрывных устройств, совершение теракта организованной группой по предварительному сговору, а также хранение и перевозку взрывчатых веществ и взрывного устройства.

«Как считает следствие, обвиняемые в причастности к теракту входили в международное террористическое сообщество, которое являлось частью организации «Катиба Таухид валь-Джихад», запрещенной на территории России», — говорится в сообщении.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/115064/

