В Оренбургской области в лесу нашли мертвого крокодила

«Сотрудниками полиции Тоцкого района проводится проверка», — говорится в сообщении.
Полиция в Оренбургской области проводит проверку в связи с обнаружением мертвого крокодила недалеко от села Павло-Антоновка, сообщает ТАСС
Как рассказали в пресс-службе регионального управления МВД, в дежурную часть по Тоцкому району поступило сообщение, что недалеко от села Павло-Антоновка в лесополосе местными жителями обнаружен крокодил.
«Сотрудниками полиции Тоцкого района проводится проверка», — говорится в сообщении.
Как уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства, ранее в село приезжал цирк, в афише которого значился номер с крокодилом, однако зрителям рептилию так и не показали. Сейчас полиция выясняет, мог ли крокодил принадлежать цирку.
VESTI.KG
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!