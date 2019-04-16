В Оренбургской области в лесу нашли мертвого крокодила

«Сотрудниками полиции Тоцкого района проводится проверка», — говорится в сообщении.

Полиция в Оренбургской области проводит проверку в связи с обнаружением мертвого крокодила недалеко от села Павло-Антоновка, сообщает ТАСС

Как рассказали в пресс-службе регионального управления МВД, в дежурную часть по Тоцкому району поступило сообщение, что недалеко от села Павло-Антоновка в лесополосе местными жителями обнаружен крокодил.

«Сотрудниками полиции Тоцкого района проводится проверка», — говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства, ранее в село приезжал цирк, в афише которого значился номер с крокодилом, однако зрителям рептилию так и не показали. Сейчас полиция выясняет, мог ли крокодил принадлежать цирку.

VESTI.KG