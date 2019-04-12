В афганской провинции на границе с Туркменистаном на протяжении двух недель идут бои

На северо-западе Афганистана, в двух этрапах (районах) провинции Бадгис, идут ожесточенные бои.
Этрап Абыкемри перешел под контроль боевиков движения «Талибан». Также в этрапе Баламургап (Бала-Мургаб) боевиками было захвачено здание полиции.
В этрапе Абыкемри талибы сожгли правительственные здания. В этрапе Баламургап к боевикам перешел и местный рынок.
Председатель местного совета провинции Бадгис, депутат Абдул Эзиз Бег сообщил, что здание полиции этрапа Баламургап было уничтожено:
– В боях большие потери понесли силы полиции. К нам поступила информация о том, что во дворе отделения полиции лежат тела убитых солдат. Но пока не удалось выяснить, сколько солдат погибло. Выжившие солдаты укрылись на территории военной базы, неподалеку от места, где это случилось.
В этрапе Баламургап вот уже две недели не прекращаются бои. Глава этрапа Баламургап сообщил, что в результате боев только на прошлой неделе погибли 35 солдат.
Депутат Мухаммет Насыр Назари сообщил, что в последнее время ситуация в этом этрапе заметно ухудшилась. Депутат предостерег, что в случае, если в этот регион вовремя не придет подкрепление, это может привести к гуманитарной катастрофе.
Международная коалиция под названием «Решительная поддержка» оказала помощь афганским силам. Военные самолеты коалиции нанесли удары с воздуха по позициям боевиков в этрапах Абыкемри и Балмургап.
Как сообщил официальный представитель Министерства обороны Афганистана, в этрапах Абыкемри и Баламургап начались военные операции против боевиков. Со стороны правительства военными действиями руководит заместитель министра обороны Афганистана Махаммет Ясын.
Этрапы Баламургап и Абыкемри расположены непосредственно вблизи туркменской границы. Баламургап считается стратегически важным пунктом, отмечает Радио Азатлык.
Бывший командующий афганскими пограничными войсками Довлет Мавин сообщил, что в этрапе Абыкемри силам «Талибана» был нанесен серьезный ущерб.
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