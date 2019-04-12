Аллегрова отказалась петь «Императрицу» и собралась засудить недовольных

Российская певица Ирина Аллегрова во время выступления в Краснодаре отказалась петь песню о шальной императрице.

Об этом сообщает «Юга.ру».

Артистка предпочла исполнить новые композиции и поговорить о женской судьбе.



«В ходе такого монолога женщина из зала выкрикнула “Императрица”, а весь зал зааплодировал. Ирина в грубой форме отбрила эту женщину. В общем, из любимых песен мы услышали только три хита хриплым голосом», — поделилась впечатлением одна из посетительниц концерта, чьи слова были опубликованы в Instagram-аккаунте typodar.

Также слушательница отметила, что во время мероприятия гостям запретили пользоваться мобильными телефонами. Утверждается, что охранники светили лазером на всех, кто доставал гаджеты.

По словам представителя концертного агентства, директор певицы готовится подать иск в суд против девушки, оставившей критический комментарий, за клевету и нарушение авторских прав.





Источник: РИА "Новости"