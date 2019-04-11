За полгода в Кокандском колледже попытку суицида совершили десятки учениц

В Кокандском специализированном профессиональном колледже легкой промышленности «с октября 2018 года несколько десятков учениц пытались покончить с собой».

Об этом сообщили отстраненные от работы и на протяжении нескольких месяцев борющиеся за восстановление своих ущемленных прав сотрудницы данного учебного заведения.

Уволенные с работы воспитательницы Кокандского специализированного профессионального колледжа легкой промышленности утверждают, что «с 15 октября и по сей день несколько десятков учениц колледжа совершили попытку суицида». В подтверждение своих слов они отправили копию справки, полученной в Кокандской городской больнице экстренной медицинской помощи.

В справке приводятся имена и фамилии учащихся Кокандского специализированного профессионального колледжа легкой промышленности, которые обращались к врачам городской больницы в период с 15-го октября по 15-е ноября 2018 года, а также информация о поставленных им диагнозах. В справке приводится, что на приеме у врачей побывали 36 девочек, рожденных начиная с 2000 года.

В теле 4-х из 36 девочек, имена которых приведены в данном списке, были обнаружены металлические иглы, в теле еще 2-х девочек – осколки стекла, у еще одной девочки – повреждение кожи в результате воздействия острого предмета, в левом боку еще одной девочки был обнаружен инородный предмет, у 1-й девочки – порез правого бедра, у 2-х девочек –​ порезы на кисти.

Между тем, бывшая воспитательница Кокандского специализированного профессионального колледжа легкой промышленности рассказала о том, каким образом в теле четырех девочек были обнаружены металлические иглы.

– Я не помню точное число, но это произошло в ноябре месяце. Тогда три девочки сбежали из колледжа. Их поймали и бросили в изолятор. Там они вонзили швейные иглы себе в живот. Я сама вызвала «скорую», – говорит бывшая воспитательница колледжа.

Она добавила, что «эпидемия суицидов» в данном колледже связана с нездоровой обстановкой, возникшей после прихода нового руководства, а также с протестом учащихся девочек, недовольных увольнением своих воспитательниц.

В Генеральной прокуратуре Узбекистана сообщили, что в Кокандском специализированном профессиональном колледже легкой промышленности не зафиксирован ни один случай попытки суицида. Однако, по словам бывших сотрудниц колледжа, руководство колледжа тщательно пытается скрыть информацию о попытках самоубийства среди учащихся.

В данном колледже обучаются 247 девочек-подростков с трудным поведением, работают около 100 педагогов и других сотрудников. Бывшее руководство колледжа обвиняется в организации притона на территории учебного заведения. Дата вынесения приговора пока неизвестна.

