Мажилис одобрил выделение одного миллиарда тенге на канцелярию Назарбаева

Сегодня на заседании мажилиса депутаты согласились с поправками сената в законопроект о трёхлетнем республиканском бюджете и одобрили выделение на создание канцелярии первого президента одного миллиарда тенге.
4 апреля сенат вернул на доработку в мажилис законопроект по трёхлетнему бюджету для включения в него расходов на канцелярию елбасы в размере одного миллиарда тенге, переноса повышения заработной платы отдельным категориям гражданских и государственных служащих с 1 июля на 1 июня этого года и переименования Астаны в Нур-Султан.
На эти цели, по словам члена комитета мажилиса по финансам и бюджету Серика Кусаинова, ознакомившего коллег с поправками сената, из бюджета будет выделено 38 миллиардов тенге. Депутаты мажилиса без обсуждения единогласно одобрили законопроект, сообщает корреспондент Азаттыка.
Ранее вице-министр финансов Казахстана Татьяна Савельева сообщила журналистам, что создание канцелярии первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева обойдется в миллиард тенге (2,6 млн долларов).
Нурсултан Назарбаев, руководивший страной почти 30 лет, в марте этого года сложил с себя полномочия президента Казахстана. По конституционному закону «О первом президенте – лидере нации» Назарбаев имеет беспрецедентные в истории страны льготы: квартира, дача, автомобиль, пенсия, почти как у действующего президента, госохрана, пожизненная неприкосновенность банковских счетов, имущества, неподсудность.
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