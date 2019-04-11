Минюст: зарубежные поездки Токаева не препятствуют для его участия в выборах президента

Сегодня в кулуарах мажилиса вице-министр юстиции Наталья Пан, отвечая на вопросы журналистов, сообщила, что пункта о зарубежных поездках нет в требованиях к кандидатам в президенты страны и Касым-Жомарт Токаев имеет право принять участие в выборах главы государства.

- Это было в связи со служебной необходимостью. Республика Казахстан направила его, поэтому это не считается препятствием для его выдвижения, - сказала представитель минюста.

С марта 2011 по октябрь 2013 года Касым-Жомарт Токаев по решению генерального секретаря ООН работал заместителем генерального секретаря, генеральным директором отделения ООН в Женеве. Токаев также занимал должность генерального секретаря Конференции по разоружению. 16 октября 2013 года избран председателем сената парламента Казахстана.

Согласно выборному законодательству президентом Казахстана может быть избран гражданин страны по рождению, не моложе сорока лет, имеющий высшее образование, свободно владеющий государственным языком и проживающий в Казахстане последние 15 лет.

Во вторник, 9 апреля, временный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе обращения к народу, которое транслировали государственные телеканалы, объявил о решении провести 9 июня этого года внеочередные выборы президента Казахстана.