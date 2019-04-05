В Казахстане усилят соцподдержку малообеспеченных семей

Президент Касым-Жомарт Токаев 4 апреля подписал закон по вопросам социального обеспечения, предусматривающий меры социальной поддержки малообеспеченных граждан и многодетных семей, сообщает сайт Акорды.

Согласно документу, минимальные выплаты на каждого ребенка в малообеспеченных семьях установлены в размере 20 789 тенге (более 50 долларов), также до 70 процентов от прожиточного минимума повышен критерий оказания адресной помощи для малообеспеченных граждан и многодетных семей. Законом также предусмотрено увеличение на 30 процентов размера ежемесячного государственного пособия для родителей, воспитывающих ребенка-инвалида, и лиц, осуществляющих уход за инвалидом первой группы с детства.

На съезде своей партии «Нур Отан» 27 февраля тогда еще президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что принял решение выделить средства из Национального фонда «на повышение качества жизни и благосостояния граждан», и добавил, что в текущем году на социальную сферу планируется направить около 45 процентов от всех расходов республиканского бюджета.

21 февраля президент Казахстана принял отставку правительства. 19 марта Нурсултан Назарбаев в эфире республиканских телеканалов выступил с заявлением, в котором сообщил, что принял решение о сложении с себя полномочий президента Казахстана.

Некоторые эксперты считают, что перемены, произошедшие за последние два месяца в руководстве страны, были ускорены акциями многодетных матерей, начавшимися 6 февраля. Выступления многодетных матерей после трагедии в Астане, когда при пожаре погибли пять детей из одной семьи, стали показателем копившихся годами социальных проблем.