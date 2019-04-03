Куда исчезли воробьи?

Выдвигаются разные версии резкого снижения их популяции.

Количество воробьёв в крупных городах не так давно не поддавалось исчислению. Теперь же их становится всё меньше.



Синицы — конкуренты



Орнитологи отмечают, что популяция воробьёв в крупных городах уменьшилась в несколько раз. Причин называется много — возросший городской шум, загрязнение воздуха и даже электромагнитное излучение от вышек сотовой связи, которое, как считают некоторые, может нарушать навигационные способности птиц. Есть и вовсе жуткие версии — например, что воробьёв целенаправленно уничтожают городские службы по борьбе с вредителями.

Но, скорее всего, пернатые спутники человека стали жерт­вой сразу нескольких факторов, послуживших причиной сбоя в экосистемах городов-миллионников.



«Воробьи исчезли не только в крупных городах России — в Западной Европе та же ситуация, — рассказал «АиФ» представитель Союза охраны птиц России, кандидат биологических наук Виктор Зубакин. — Часто можно видеть, что горожане кормят на площадях и бульварах голубей, но ­воробьёв, как раньше, рядом нет. Хотя по-прежнему прилетают кормиться у людей ­синицы, снегири и даже чечётки. Да и полевой, сельский воробей, который гнездится в дуплах деревьев на городских окраинах, понемногу увеличивает свою численность.

Никто, конечно, целенаправленно этих птиц не уничтожает. Но популяция домового, городского воробья, обитающего в каменных строениях в центре мегаполисов, продолжает уменьшаться.

Виктор Зубакин





Орнитологи считают, что дело в особенностях современной архитектуры: домовые воробьи любят гнездиться в малодоступных закутках и нишах старых строений, в том числе и потому, что те отдают тепло в холодное время года. Однако европейские города всё больше застраиваются зданиями с гладкими стенами и крышами без карнизов, коммунальщики стараются заделать все дыры и щели, а чердаки превращаются в застеклённые мансарды и квартиры. Потому воробьям остаются лишь карнизы, водостоки, деревья и фонари.

Крылышками не бяк-бяк



«Главная причина исчезновения этих птиц в том, что у них стало меньше корма, — считает завлабораторией экологии и управления поведением птиц Института проблем экологии и эволюции им. Северцова Ольга Силаева. — Москва, например, стала чище, её начали лучше убирать, стало меньше открытых помоек. Кстати, воробьёв до сих пор много в Московском зоопарке — поскольку там вдоволь привычного для них питания».

Орнитологи отмечают: то, что в городах изменились способы сбора и утилизации мусора, действительно может влиять на популяции мелких птиц. Раньше всё выкидывали на помойку без упаковок и пакетов, и воробьи массово кормились в мусорных баках.



Сегодня контейнеры герметичны и стоят зачастую в крытой загородке. Мелкой птахе добраться до съедобных отбросов сложнее.

Возможно, дело ещё и в том, что воробьям не хватает естественного корма для птенцов — насекомых и гусениц. Помните газоны нашего детства с ромашками и одуванчиками? Там прыгали кузнечики, ползали жуки и муравьи, летали бабочки и пчёлы. Сегодня же в городах исчезли естественные луговые сообщества, а искусственные и коротко стриженные газоны в этом смысле крайне бедны.



Орнитологи вспоминают, как весной и летом большие стаи воробьёв кормились в высокой траве городских газонов, собирая насекомых для своих выводков. Там же искали семена слётки — птенцы, которые учатся летать. Птицы селились стаями на кустах, но в последние десятилетия их ветви регулярно подрезают, а ещё городские хозяйства следят за состоянием газонов, подстригают их, засыпают торфом и застилают рулонами с искусственно выращенным видом травы, не дающим цветов и семян. Насекомые там не живут.

Другие птицы, появляющиеся в городе, научились выживать в новых условиях: скворцы питаются дождевыми червями, синицы поедают насекомых в кронах деревьев, а голуби кормят птенцов кашицей из зоба. Есть версия, что воробьи просто переселились в леса и поля пригородов, где много привычной для них еды. Однако, по мнению орнитологов, это не так: домовые воробьи никуда не мигрируют со своей территории, а голодают и вымирают по вине людей.

Источник: СС0/Santa3