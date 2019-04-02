"Мне нужно было кормить своих детей". В Бишкеке няня обворовывала работодателя

В Бишкеке няня обкрадывала работодателей.
Информация об этом содержится в постановлении, размещенном на сайте Верховного суда.
Имена изменены.
Фатиму обвинил в том, что 19 апреля 2018 года она, работая няней, тайно похитила $100 из кошелька Алишера - отца ребенка, за которым присматривала.
Также она украла у него:
4 сентября 2018 года - $100;
22 ноября 2018 года - 300 евро;
19 декабря 2018 года - $200;
2 января 2019 года - $200.
Во время судебного заседания обвиняемая вину в совершении преступления признала и раскаялась. Фатима рассказала, что устроилась на работу няней, чтобы присматривать за малолетним ребенком потерпевшего, а сама его обворовывала.
Деньги, по словам женщины, она брала, чтобы обеспечивать своих двоих маленьких детей, который воспитывает в одиночку.
Потерпевший Алишер на суде рассказал, что вычислил Фатиму, когда они с родней обыскали ее вещи и нашли в носке пропавшие $200.
В итоге няня получила 2 года лишения свободы, однако суд освободил женщину от отбывания наказания, применив пробационный надзор (вид условного наказания, при котором осужденного на время испытательного срока, установленного судом, берут под надзор специальных органов).
URL: https://kaktus.media/389149
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