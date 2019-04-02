"Мне нужно было кормить своих детей". В Бишкеке няня обворовывала работодателя

В Бишкеке няня обкрадывала работодателей.

Информация об этом содержится в постановлении, размещенном на сайте Верховного суда.

Имена изменены.

Фатиму обвинил в том, что 19 апреля 2018 года она, работая няней, тайно похитила $100 из кошелька Алишера - отца ребенка, за которым присматривала.

Также она украла у него:

4 сентября 2018 года - $100;

22 ноября 2018 года - 300 евро;

19 декабря 2018 года - $200;

2 января 2019 года - $200.



Во время судебного заседания обвиняемая вину в совершении преступления признала и раскаялась. Фатима рассказала, что устроилась на работу няней, чтобы присматривать за малолетним ребенком потерпевшего, а сама его обворовывала.

Деньги, по словам женщины, она брала, чтобы обеспечивать своих двоих маленьких детей, который воспитывает в одиночку.

Потерпевший Алишер на суде рассказал, что вычислил Фатиму, когда они с родней обыскали ее вещи и нашли в носке пропавшие $200.

В итоге няня получила 2 года лишения свободы, однако суд освободил женщину от отбывания наказания, применив пробационный надзор (вид условного наказания, при котором осужденного на время испытательного срока, установленного судом, берут под надзор специальных органов).

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