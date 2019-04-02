Мирзияев призвал чиновников прекратить хлопать в ладоши и говорить высокопарные слова

В ходе своей поездки в Бухарскую область президент Узбекистана Шавкат Мирзияев призвал чиновников покончить с хвалебными аплодисментами и высокопарными словами, и вместо этого а работать с каждым домом, человеком адресно и целенаправленно.
В ходе встречи с активистами Бухарской области 29 марта этого года президент Шавкат Мирзияев подчеркнул, что «все дела и планы чиновников должны служить интересам народа».
«Это должно проявляться на каждой улице, в жизни людей. Необходимо прекратить хлопать в ладоши и говорить высокопарные слова, а работать с каждым домом, человеком адресно и целенаправленно», – сказал Мирзияев.
Стоит отметить, что в Узбекистане чиновники встречают аплодисментами практически каждое слово президента Шавката Мирзияева. Так было и при ныне покойном первом президенте Исламе Каримове.
Напомним, что во время своих предыдущих выступлений Мирзияев также призывал чиновников прекратить говорить высокопарные слова и перейти к практическим действиям.
«Просыпайтесь, если вы не проснетесь, то я не смогу ничего сделать», – говорил во время визита в одну из областей республики Шавкат Мирзияев.
А в своем обращении к депутатам Олий Мажлиса (парламента) страны в 2017 году президент Мирзияев говорил следующее:
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