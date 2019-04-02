Жители Самарканда, пытаясь перевоспитать 14-летнего племянника, до смерти забили его палками

В Самаркандской области Узбекистана гостившие в доме сестры мужчины попытались воспитать племянника 2005 года рождения и нанесли ему телесные повреждения палкой.

«29 марта два брата, проживающие в Хатырчинском районе Навоийской области, будучи в гостях в доме сестры в Самаркандской области попытались воспитать племянника 2005 года рождения, нанеся ему телесные повреждения палкой», – говорится в сообщении пресс-службы.

В результате, мальчик скончался от полученных травм на месте происшествия.

Правоохранительные органы задержали мужчин. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Напомним, что в июне 2017 года похожий случай произошел в Ханкинском районе Хорезмской области.

Как говорили источники «Озодлика», отец 20-летнего парня уехал на заработки в Россию. Его мать пожаловалась родственникам на то, что в отсутствие мужа сын совсем отбился от рук, и попросила родственников «проучить» его. Те установили столб у недостроенного дома, подвесили парня за руки на специальных петлях и оставили в таком состоянии на несколько часов. В результате, парню стало трудно дышать, он задохнулся и погиб.

Позже газета «Право» («Ҳуқуқ») Генеральной прокуратуры Узбекистана сообщила о том, что родственники, устроившие самосуд над племянником, были привлечены к уголовной ответственности.

“Служба новостей Центральной Азии”