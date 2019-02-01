В Астане у двоих учителей выявили туберкулёз

В Астане у двоих преподавателей английского языка выявили туберкулёз, сообщает столичный департамент охраны общественного здоровья.

19 января к врачам с жалобами на кашель обратилась преподаватель английского языка детского сада № 33, которая по совместительству работала в детском саду № 44. После диагностических процедур 25 января ей поставили диагноз "туберкулёз".

Аналогичное заболевание выявили у преподавателя английского языка в начальных классах школы № 80. С 22 января учитель проходит лечение в противотуберкулёзном диспансере Астаны.

В этих учебных заведениях провели заключительную дезинфекцию, определили круг контактных, организовали медицинское наблюдение и обследование детей на предмет возможного заболевания. Сотрудников детсадов и школы направили на внеочередное медицинское обследование, сообщили в департаменте.

"В настоящее время департаментом охраны общественного здоровья столицы проводятся процедуры по открытию через органы прокуратуры внеочередных проверок указанных детских садиков и школы. По итогам проверок будет дана оценка в части соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и приняты меры в рамках закона в отношении администрации указанных организаций образования", – говорится в сообщении.

В 2018 году в Астане выявили туберкулёз у четырёх сотрудников детских садов и восьми работников школ.

CA-NEWS (KZ)