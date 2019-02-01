Мигрант из Узбекистана обратился к президенту: он не мог увезти на родину тело брата и попросил не брать денег за груз-200

Живущий с 2003 года в России мигрант из Узбекистана Боходир Ахмедов записал видеообращение к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

Он рассказал, что несколько дней не мог вывезти на родину из Москвы тело погибшего брата, гражданина Узбекистана, чтобы похоронить его в родной земле. Обращение Ахмедов записал в машине, когда вез гроб в аэропорт Внуково.

Сорокалетний мужчина рассказал, как в Москве у него требовали деньги за выдачу тела, и что он не получил помощи ни от сотрудников посольства Узбекистана, ни от государственного авиаперевозчика «Узбекские авиалинии». Он попросил президента, чтобы власти Узбекистана сделали бесплатной транспортировку на родину так называемого груза-200 (тел погибших), подчеркнув, что у мигрантов, которые уезжают работать в Россию, нет «моря» денег.

Телеканал Настоящее Время связался с Ахмедовым через некоторое время после того, как тот записал видеообращение к президенту Узбекистана. Мужчина подтвердил, что ни представители администрации Мирзиёева, ни сотрудники посольства пока никак не отреагировали на его слова.

Брату Ахмедова Отабеку Болтаеву было 32 года. Он несколько лет наездами выезжал на временную работу в Россию и последний раз приехал в ноябре 2018 года. Он устроился на работу дворником и был отправлен очищать от снега и сосулек крышу трехэтажного здания в Москве. Никакого альпинистского снаряжения и ограждения, по словам Ахмедова, работодатели его брату не предоставили. В результате Отабек упал с крыши, напоролся на забор и умер.

«Уважаемый наш президент, у меня к вам просьба: наши люди в Москву приезжают не от хорошей жизни, а от нужды, чтобы работать, – обратился Ахмедов к президенту Мирзияеву. – У них в кармане нет «моря» денег. Поэтому если люди попадают в такую ситуацию, окажите помощь хотя бы в этом. Сделайте транспортировку груза-200 бесплатной. Помогите немного народу Узбекистана», - говорит он.

«Я записал это видео не для того, чтобы собрать деньги. Я хочу, чтобы мое видео увидел сам президент Узбекистана, чтобы он знал, какое отношение к узбекистанцам в посольствах за рубежом», – еще раз подчеркнул Ахмедов.

CA-NEWS (UZ)