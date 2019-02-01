Н.Назарбаев рассказал о своей диете

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о том, как поддерживать себя в хорошей форме и что поможет обеспечить крепкое здоровье.
Видео было опубликовано в Instagram на странице Телерадиокомплекс президента РК.
В опубликованном на странице Instagram видеоролике Назарбаев рассуждает на тему здорового образа жизни:
«Кого ни спросишь – все хотят худеть. И худые тоже хотят похудеть! Вечные диеты, мясо кушать вредно, жир тем более.
Как мы, казахи, можем жить без мяса? Однажды поймали одного вора и спрашивают у него - вот зачем ты все время воруешь? И он отвечает: вот когда конина перестанет быть вкусной, тогда я перестану воровать.
Мой принцип: человек должен кушать то, что его организм требует. Все время я говорю, что надо заниматься спортом. Человек должен за собой следить. Мы должны быть здоровой нацией. Я знаю, что наша молодежь к этому стремится. Никаких диет специальных я не придерживаюсь».
CA-NEWS (KZ)
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