Ослабляется экономика Китая

Считающаяся могущественной в мире экономика Китая тоже ослабляется. В 2018 году рост экономики Китая составил 6,6%.

Это самый низкий показатель с 1990 года. Кроме того, в прошлом году сложилась нестабильная ситуация на рынке ценных бумаг в Китае, цены упали до 28%. До этого звучали опасения, что ослабление второй экономики мира повлияет на весь мир. Например, компания Apple сообщала, что не достигнет ожидаемого роста из-за экономической ситуации в Китае. Свои опасения выразили и такие автомобильные предприятия, как General Motors, Ford, Jaguar, Land Rover, Fiat Chrysler. В последние годы темпы роста экономики Китая пошли на спад, в среднем годовой рост составляет 6,5%. В последние двадцать лет рост экономики Китая составлял в год 12%. Согласно недавно обнародованной статистике, впервые за 19 месяцев наблюдается падение показателей производства. Заводы не могут продать свою продукцию, что говорит о снижении спроса.

Источник: газета «Факты.kg» №3 от 25.01.2019 / стр. 5, gezitter. org