Из Узбекистана в Казахстан экстрадирован подозреваемый в хищениях средств БТА Банка

Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Национального бюро по противодействию коррупции из Узбекистана для привлечения к уголовной ответственности экстрадирован Артур Трофимов, сообщает официальный сайт Генпрокуратуры.

Как сообщает надзорный орган, задержанный Трофимов «подозревается в соучастии в хищении денег в особо крупном размере из АО "БТА Банк" в 2005–2009 годах, их легализации (отмывании), а также в создании и руководстве организованной преступной группой».

В ведомстве отметили, что экстрадиция подозреваемого стала возможной благодаря слаженным действиям представителей казахстанских правоохранительных органов с узбекскими коллегами.

Полтора года назад по делу о «хищениях средств БТА» на 20 лет тюрьмы осудили (заочно) бывшего главу банка Мухтара Аблязова, критика казахстанских властей, проживающего за границей с 2009 года.