Из Узбекистана в Казахстан экстрадирован подозреваемый в хищениях средств БТА Банка

Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Национального бюро по противодействию коррупции из Узбекистана для привлечения к уголовной ответственности экстрадирован Артур Трофимов, сообщает официальный сайт Генпрокуратуры.
Как сообщает надзорный орган, задержанный Трофимов «подозревается в соучастии в хищении денег в особо крупном размере из АО "БТА Банк" в 2005–2009 годах, их легализации (отмывании), а также в создании и руководстве организованной преступной группой».
В ведомстве отметили, что экстрадиция подозреваемого стала возможной благодаря слаженным действиям представителей казахстанских правоохранительных органов с узбекскими коллегами.
Полтора года назад по делу о «хищениях средств БТА» на 20 лет тюрьмы осудили (заочно) бывшего главу банка Мухтара Аблязова, критика казахстанских властей, проживающего за границей с 2009 года.
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