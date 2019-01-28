МВД Казахстана на фоне инцидентов с насилием созывает комиссию по делам несовершеннолетних

Министерство внутренних дел Казахстана предложило созвать комиссию по делам несовершеннолетних на фоне распространения в Сети череды видео и сообщений об инцидентах с насилием среди подростков и последовавшими дискуссиями среди пользователей.

«Министерством внутренних дел для обсуждения возникшей ситуации в Туркестанской, Кызылординской, Карагандинской и Актюбинской областях и выработки организационно-практических мер в Министерство образования и науки внесено предложение об экстренном созыве заседания межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Казахстана», – говорится в заявлении пресс-секретаря МВД Алмаса Садубаева, которое опубликовали в понедельник местные новостные агентства.

Согласно законодательству, лица, достигшие ко времени совершения преступления 14-летнего возраста, могут быть привлечены к ответственности по целому ряду статей Уголовного кодекса, в том числе по частям 2 и 3 статьи 293 («Хулиганство») – «хулиганство при отягчающих обстоятельствах».

В минувшую пятницу МВД объявило о начале расследования инцидента, который произошел в школе в городе Кызылорде в январе прошлого года. 21 января в Сети появилась видеозапись, на которой трое школьников подвергаются издевательствам со стороны старшеклассников. Инцидент вызвал возмущение множества пользователей социальных сетей. Полиция завела расследование по статье 293 уголовного кодекса («Хулиганство»). 10 января полиция Актобе сообщила, что расследует инцидент с дракой нескольких десятков старшеклассников и выпускников школ. По сведениям полиции, в результате той драки в больницу с ножевым ранением попал первокурсник.

«Призываем родителей и учителей в целях профилактики преступлений среди несовершеннолетних заранее информировать детей о достижении возраста уголовной ответственности, рассказывать им о последствиях необдуманных действий», — говорится в заявлении Садубаева.