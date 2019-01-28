Подозреваемого в краже картины Куинджи из Третьяковской галереи задержали

В МВД России сообщили, что задержан предполагаемый похититель картины Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи.
Обнаружена и сама картина – ее прятали в Подмосковье.
Подозреваемый – 31-летний мужчина, ранее его задерживали за хранение наркотиков, в МВД также устанавливают возможных соучастников кражи.
"В рамках расследования уголовного дела в результате проведения комплекса оперативно-следственных мероприятий установлен подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 31-летний мужчина, который был задержан в поселке Заречье Московской области. Он рассказал оперативникам, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими", – сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Ранее художница Катрин Ненашева в фейсбуке сообщала, что кража картины – акция нового состава арт-группы "Война" и акциониста Петра Павленского. "Группировка получила название "Перезаgruzка", – уточнила Ненашева.
Накануне сообщалось, неизвестный под видом музейного работника достал картину Куинджи "Ай-Петри. Крым" из рамы и скрылся. Охрана музея в момент происшествия работала в штатном режиме, в музее находились и посетители.
Выставка Куинджи, русского художника второй половины XIX века, открылась в Третьяковской галерее 27 января – в годовщину его дня рождения. На выставке были собраны свыше 180 работ художника из коллекций государственных музеев России, Азербайджана, Беларуси и одной частной коллекции.
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