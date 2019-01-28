В России уровень доверия к Путину достиг самого низкого показателя за 13 лет

Последние опросы показали, что в России уровень доверия к президенту Владимиру Путину достиг самого низкого показателя за 13 лет.
Согласно опросу, проведенному Центром исследования мнения населения, доверяют Путину только 32,8% граждан. Неделю назад в аналогичном опросе показатель составлял чуть выше 33%.
Большинство из тех, кто утратил доверие к Путину назвали следующие причины: рост цен и снижение доходов (57% респондентов), безработица (46%), слабая социальная поддержка граждан (43%).
Эксперты связывают недовольство россиян с повышением правительством пенсионного возраста (60 лет для женщин, 65 лет для мужчин).
Кабинет министров во главе с Медведевым с 2019 года повысил НДС в России с 18% до 20%.
Источник: Азаттык уналгысы, gezitter. org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!