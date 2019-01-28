В России уровень доверия к Путину достиг самого низкого показателя за 13 лет

Последние опросы показали, что в России уровень доверия к президенту Владимиру Путину достиг самого низкого показателя за 13 лет.

Согласно опросу, проведенному Центром исследования мнения населения, доверяют Путину только 32,8% граждан. Неделю назад в аналогичном опросе показатель составлял чуть выше 33%.

Большинство из тех, кто утратил доверие к Путину назвали следующие причины: рост цен и снижение доходов (57% респондентов), безработица (46%), слабая социальная поддержка граждан (43%).

Эксперты связывают недовольство россиян с повышением правительством пенсионного возраста (60 лет для женщин, 65 лет для мужчин).

Кабинет министров во главе с Медведевым с 2019 года повысил НДС в России с 18% до 20%.

Источник: Азаттык уналгысы, gezitter. org