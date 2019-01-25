Парижский аэропорт частично эвакуировали из-за модельных туфель журналистки

Несколько залов аэропорта «Париж-Орли» эвакуировали из-за подозрительного устройства в багаже пассажирки, оказавшегося туфлями с подсветкой.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на газету Parisien.

Тревогу вызвал багаж женщины, вылетавшей в Касабланку на самолете авиакомпании Royal Air Maroc. При досмотре ее ручной клади обнаружили предмет, похожий на взрыватель.

Сотрудники аэропорта объявили эвакуацию двух залов четвертого терминала, вокруг которых установили «периметр безопасности». На место происшествия вызвали саперов, которые установили, что речь о паре модельных туфель, снабженных элементами подсветки. Как выяснилось, их обладательница работает журналисткой в известном модном журнале.

Тревогу из-за туфель отменили через три часа. В результате инцидента несколько рейсов задержали.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/107190/