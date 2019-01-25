Узбекистан и Таджикистан завершают демаркацию госграницы

Рабочие группы Узбекистана и Таджикистана намерены до 27 января завершить полную демаркацию границы.

Об этом сообщили СМИ Таджикистана.

Правительственная делегация из Ташкента в настоящее время находится в Душанбе, чтобы обсудить этот вопрос.

В прошлом году Узбекистан и Таджикистан полностью разграничили государственную границу. То есть стороны тогда письменно договорились о линии прохождения границы, теперь в результате демаркации госграницы на картах будут указана точная линия границы двух государств.

Договор между Таджикистаном и Узбекистаном об отдельных участках таджикско-узбекской госграницы был подписан в ходе состоявшегося 9-10 марта 2018 года госвизита президента Узбекистана Шавката Мирзияева в Душанбе.

Протяженность таджикско-узбекской границы составляет 1332 км.

