Узбекистан и Таджикистан завершают демаркацию госграницы

Рабочие группы Узбекистана и Таджикистана намерены до 27 января завершить полную демаркацию границы.
Об этом сообщили СМИ Таджикистана.
Правительственная делегация из Ташкента в настоящее время находится в Душанбе, чтобы обсудить этот вопрос.
В прошлом году Узбекистан и Таджикистан полностью разграничили государственную границу. То есть стороны тогда письменно договорились о линии прохождения границы, теперь в результате демаркации госграницы на картах будут указана точная линия границы двух государств.
Договор между Таджикистаном и Узбекистаном об отдельных участках таджикско-узбекской госграницы был подписан в ходе состоявшегося 9-10 марта 2018 года госвизита президента Узбекистана Шавката Мирзияева в Душанбе.
Протяженность таджикско-узбекской границы составляет 1332 км.
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