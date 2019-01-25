В Таджикистане около 120 тысяч школьников проверят на СПИД

Около 120 тыс. учащихся общеобразовательных школ Таджикистана пройдут проверку на СПИД.

Как сообщили в Республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИДом, цель теста – преждевременное выявление ВИЧ-инфекции среди школьников.

В Таджикистане количество официально выявленных ВИЧ-инфицированных на сегодняшний день составляет более 7 тыс. человек, 800 из них - дети.

Джамиля, мать двух детей школьного возраста, получила письмо от руководства образовательного учреждения об обязательной проверки учащихся на ВИЧ/СПИД. Для экспресс-теста, как сказано в письме, необходимо письменное разрешение родителей.«Я согласилась на эту проверку, только посоветовавшись со специалистами. Более того, я попросила мужа присутствовать при заборе крови - пусть посмотрит, будут ли соблюдены все санитарные нормы», - говорит собеседница.

23 января проверка на СПИД прошла в шести школах таджикской столицы. По словам специалистов Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом, проверка школьников продлится до 10 февраля.

«Акция бесплатная. Нашим специалистам предстоит взять и исследовать кровь более 118,7 тысячи учащихся – и первоклассников и выпускников. Это позволит заранее выявить ВИЧ-инфекции среди школьников в городах зоны риска – Душанбе, Турсунзаде и Кулябе», - сказал 24 января Дилшод Сайбурхонов, замдиректора центра.

​Замдиректора Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом уверяет: анонимность результатов экспресс-теста гарантируется. «Наши специалисты связываются только с родителями тех школьников, у которых обнаружен СПИД», добавил он.