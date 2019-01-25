Виктора Януковича приговорили к 13 годам лишения свободы за госизмену

Оболонский районный суд Киева приговорил экс-президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы.
Его признали виновным в государственной измене и пособничестве в ведении "агрессивной войны против Украины со стороны России".
По обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины, приведшем к гибели людей и другим тяжким последствиям, суд Януковича оправдал.
Прямую трансляцию заседания вело Радио Свобода:
Сам Янукович в заседании суда не участвовал. По информации адвоката, бывший президент перенес операцию и находится на реабилитации.
Генпрокуратура Украины требовала признать Януковича виновным в госизмене и приговорить экс-президента Украины к 15 годам тюрьмы.
Бывший президент Украины, лишившийся власти после массовых уличных протестов, с февраля 2014 года живет в России.
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