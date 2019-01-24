В таджикском Шахритусе урезают зарплаты бюджетников для постройки здания офиса правящей партии

Сотрудников государственных учреждений в Шахритусском районе Хатлонской области, в частности медиков и педагогов, обязали перечислить однодневный заработок на строительство здания районного офиса правящей Народной демократической партии Таджикистана.

Местные власти утверждают, что мероприятие добровольное, а медики и педагоги сетуют, что бухгалтерия без ведома работников удержала с их зарплаты однодневный заработок.

Врач с Центра здоровья Шахритусского района на условиях конфиденциальности сообщил 23 января, что однодневный заработок с их зарплаты будет удержан в январе на счет районного отделения партии. Размер его однодневного заработка с зарплаты в 400 сомони (около 45 долларов) составляет 20 сомони.

«Нас собрали и объявили, что будет удержан однодневный заработок на строительство районного офиса партии. И что нам поделать? Даже не спросили, согласны мы или нет. Да, и в декабре мы получили неполную зарплату», - сказал собеседник. По его словам, в прошлом году, как минимум, дважды удерживали часть их заработка на реконструкцию парка «Дружбы народов» в Душанбе.

Тем временем местные власти утверждают, что мероприятие добровольное и никого не принуждают против воли перечислять свой однодневный заработок. Зухуршо Пирназаров, начальник отдела образования Шахритусского района, сказал 23 января, что это совсем неплохо, когда работники жертвуют своим однодневным заработком на благоустройство страны.

​Правовед Ойнихол Бобоназарова сказала, что законодательство Таджикистана не раз

решает принудительный сбор средств для целей политической партии. По ее словам, строительство здания должно быть осуществлено за счет средств членов партии и добровольных пожертвований.

Вместе с тем неизвестна стоимость сметы строительства здания районной ячейки НДПТ. Представители партии лишь отмечают, что здание будет двухэтажным и в настоящее время поднят фундамент.