Курды и PKK в Сирийском конфликте

Ближний Восток и Малая Азия в силу своей географической расположенности и богатого исторического наследие представляет собой особый регион, имеющий большой потенциал для развития.

Факторы позволяющие развития данного региона во многом переплетаются с факторами напряженности и противостояния между соседствующими странами, этническими группами и религиозными течениями. Исходя из этих триггеров в настоящей статье постараюсь раскрыть реалии вопроса известное под названием «курдский вопрос» в Сирии и его влияния на соседнюю Турцию.

Исторические предпосылки «курдского вопроса» особо не оголялись в период исламских халифатов при Омеядах и Аббаситов имевших место в раннем средневековье и во времена Османской империи. Разъяснение было весьма просто, курды, как и все населявшие этот регион этносы жили в рамках одного халифата или империи, позволившей жить по правилам исламского шариата под руководством халифа или султана. В те времена местные вопросы регулировались вождями племен и местной знатью. Как показывает пример многих курдов тех времен, общеизвестно что курды были активными участниками эффективной интеграции в регионе. Например, известный мусульманский военачальник Селахаддин Аюби и его военная кампания против крестоносцев указывает на доблесть и всеобщее признание курдской знати в вопросах защиты интереса мусульманской уммы того времени. Поздняя история Османской империи также не помнит обострения «курдского вопроса». В те времена из числа курдов выдвинулись известные богословы такие как Идрис Битлисчи и многие другие.

«Курдский вопрос» появился в период обострения холодной войны в 70 и 80 годы прошлого века. Противостояние двух идеологических лагерей известные как капитализм и социализм в мире остро отразился на внутриполитической жизни Турции, Ирака и Сирии. Всемогущий КГБ Советского Союза в целях дестабилизации внутриполитической обстановки в Турции начиная ещё с 1950х годов активно внедрял идеологию марксизма среди молодежи курдских общин в южных и восточных провинциях. Последствия внедрения этой идеологии привели к созданию PKK (Курдской Рабочей Партии) в Турции. Поэтому начиная с 1978 года Турция столкнулась с проблемой сепаратизма среди своих граждан из числа выходцев курдских общин в провинциях на юге и юге востоке страны. С тех времен прошло немало событий, унесшие жизни несколько тысяч невинных граждан.

К настоящему времени особо тревожит тенденция развития событий охваченной гражданской войной в регионах Сирии граничащих с Турцией. Суть данной проблемы заключается в том, что признанная в Турции террористической организацией PKK пользуясь неразберихой и хаосом в Сирии при помощи США создали военные структуры известные PYD/YPG (партия «Демократический союз»/ «Отряды народной самообороны»). Удивляет то, что эти ошибочные со стратегической и моральной точек зрения шаги были предприняты под предлогом борьбы с террористической организацией ДАИШ («Исламское государство»). Такое заблуждение США стало причиной к тому, что сирийцы, живущие под давлением ДАИШ, попали под контроль другой террористической организации – PKK.

Ситуация на приграничных с Турцией территориях в Сирии остается напряженной начиная с 2011 года, когда вспыхнула гражданская война, длившаяся уже более восьми лет. Основной удар боевых действий также прошел через провинции Идлиб и Ракка, которые приграничные с Турцией. В этих местах особенно в Идлибе разыгрывается геополитическая игра под названием «курдский вопрос». PKK и PYD/YPG совершают вылазки на территорию Турции, каждый раз убивая и грабя невинных граждан. В итоге последствия этих действий болезненно сказывается на экономике и жизни приграничных регионов с обеих сторон. В такой ситуации у правительства Турции кроме беспощадной борьбы с террористами PKK и PYD/YPG ничего не остается. Борьба с терроризмом для этой страны является задачей №1. Поэтому начиная с 2015 года по данным турецких СМИ, внутри страны в провинциях Сирт, Хаккари и Диярбакыр проводились антитеррористические операции, позволившие правительству выдавить PKK из территории Турции.

Как показывает факты по другой стороне границы в Сирии, PKK и PYD/YPG группируются и стараются взять под свой контроль больше территорий в приграничной зоне. Эти попытки подогреваются правительствами США, и некоторыми европейскими странами через технической поддержки, военной консультации, международной лобби и оправданий по действиям курдских формирований. В этой связи военная операция «Оливковая ветвь» турецкой армии проведенная в Африне смогла обеспечить безопасность местных жителей. Как сообщают турецкие СМИ, контртеррористические военные операции в направлении Манбиж также остаются актуальными в силу начала вывода американских войск в количестве 2000 человек. Теракт, проведенный смертницей ДАИШ в Манбиже 16 января 2019 года унес жизни 27 человек, среди которых есть и американские военные. Эти кровавые события также могут иметь свои последствия. Эти последствия могут и дальше дестабилизировать обстановку в приграничных территориях Манбиж.

Поэтому, выход из опасной ситуации возможно лежит на сотрудничестве между Турцией и Россией. Фактор сотрудничества также зависит от интересов этих стран. Как выше было отмечено, Россия в качестве страны наследницы СССР имеет влияние на курдских лидеров в Ближнем Востоке. Влияние во многом имеет далеко идущие последствия. С этой точки зрения, разрешение курдского вопроса в охваченном гражданской войной Сирии предлагается Москвой в виде создания федеративного государства. По замыслу российской стороны полиэтническому и многоконфессиональному сирийскому народу будут даны права равенства и равных возможностей для развития и воссоединения. С учетом этих особенностей можно предположить, что Сирии еще предстоит долгий процесс реабилитации и восстановления.