Узбекские власти проведут в США переговоры с компаниями, объявившими бойкот узбекскому хлопку

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Узбекистана, 4-6 февраля правительственная делегация посетит США, где примет участие в ежегодном совещании международной коалиции Cotton Campaign.

В состав правительственной делегации вошли заместитель премьер-министра Танзила Нарбоева и министр трудовых отношений и занятости Шерзод Кудбиев.

Cotton Campaign («Хлопковая кампания»), в которую входят международные коалиции трудовых и правозащитных организаций, инвесторы и бизнес-организации, в 2010 году призвала к бойкоту узбекского хлопка из-за использования рабского детского труда. К акции по бойкоту узбекского хлопка присоединились более 100 мировых брендов одежды.

В ходе визита в США узбекские чиновники планируют встретиться с представителями ведущих зарубежных брендов, таких как Nike, Zara, GAP, Levi's, H&M, UNIQLO, которые бойкотировали узбекский хлопок и призвать их к отмене этого бойкота.

Напомним, что в июле 2018 года Министерство труда США исключило узбекских хлопок из списка товаров, произведенных при использовании детского труда. В заявлении Минтруда США отмечалось, что достичь решения проблемы удалось благодаря целенаправленным совместным усилиям правительства Узбекистана, МОТ, международных неправительственных организаций и правительства США.

Однако Cotton Campaign направила в Минтруда США письмо с протестом против решения ведомства исключить узбекский хлопок из списка продуктов, произведенных с помощью принудительного детского труда. В своем письме Cotton Campaign указывало на то, что, несмотря на большой прогресс в борьбе с принудительным детским трудом со стороны властей Узбекистана, случаи привлечения детей к уборке хлопка до сих пор наблюдаются.

Как сообщило посольство Узбекистана в Вашингтоне, в ходе визита в США правительственная делегация также проведет переговоры с представителями Белого дома, руководством Госдепартамента, Министерства труда, Офиса торгового представителя США и других международных финансовых институтов.