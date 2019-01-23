В Таджикистане женщину отпустили под подписку о невыезде после попытки суицида в СИЗО

70-летней жительнице Айнинского района Истад Курбоновой, которая совершила попытку самоубийства в СИЗО, заменили меру пресечения на подписку о невыезде.
Пожилая женщина была задержана по обвинению в самовольном захвате земельного участка и незаконном строительстве объекта.
Прокуратура Согдийской области заявила, что задержанная нуждается в лечении, из-за чего было решено заменить меру пресечения на подписку о невыезде, говорится в письме, которое получили родные Истад Курбоновой. В письме нет и намека на возможное расследование причин попытки самоубийства задержанной в следственном изоляторе ОМВД по Айнинскому району. В облпрокуратуре «не заметили» и просьбу родных Истад Курбановой о расследовании уголовного дела худжандскими или душанбинскими следователями.
«Мы просим объективно расследовать дело в законных рамках. Мы не доверяем местным следователям. Было бы лучше, если расследованием занялись специалисты из Худжанда или Душанбе. Но в облпрокуратуре решили, что следствие должна вести местная прокуратура», - сказал 22 января Баходур Бобоев, муж Истад Курбоновой.
По словам Бобоева, его супруга совершила попытку самосожжения именно в знак протеста против пристрастного и необъективного, на ее взгляд, расследования дела сотрудниками местной прокуратуры.
Напомним, в местном ОМВД сообщили, что задержанная Истад Курбонова была госпитализирована в райбольницу после того, как cлучайно облила себя кипятком. Адвокат Дилбарой Мирзофотирова же заявила, что ее подзащитная предприняла попытку самосожжения. Этой версии придерживается и Парвиз Бобоев, сын Истад Курбоновой. «Когда маму перевели из СИЗО в больницу, у нее на левом плече мы обнаружили несгоревший кусок ткани», - рассказал он 17 января.
70-летняя Истад Курбонова была задержана в начале месяца по обвинению в самовольном захвате участке земле на территории предприятия «Строительство СТД». Бехруз Абдумаджидзода, следователь прокуратуры Айнинского района ранее сообщил, что женщина на этом участке земли построили склад и баню. «Она была задержана после того, как проигнорировала нашу повестку на допрос и уклонялась от встречи со следователем», - говорит Абдумаджидзода.
Родные утверждают: участок земли, где Истад Курбонова построила склад и баню, она получила еще в советское время.
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