В Казахстане наложили очередной штраф на родителей учениц в платках

В Актюбинской области Казахстана оштрафовали родителей из двух семей, дочери которых не посещают занятия в связи с запретом на ношение платка в школе.

Руководитель отдела департамента по контролю в сфере образования Актюбинской области Жанар Мухамбеталина сказала, что родители двух учениц школ № 8 и № 60 города Актобе были привлечены к административным штрафам в размере пяти месячных расчетных показателей (12 625 тенге около 30 долларов) «за ненадлежащее выполнение обязанностей, предусмотренных законодательством в области образования».

По данным регионального управления образования, в настоящее время в регионе насчитывается 10 девочек, которые с началом учебного года не допускаются на занятия из-за «несоблюдения требований к школьной форме». Власти говорят, что проводят беседы с их родителями.

По данным департамента по контролю в сфере образования, в минувшем году в Актобе были оштрафованы 33 родителя, отправлявшие дочерей в школу в платках. Сауле Баймагамбетова, учитель физики в школе № 31, ранее работавшая директором, говорит, что была вынуждена уйти с должности директора на фоне споров вокруг ношения платков.

В декабре 2017 года суд в Астане оставил без удовлетворения иски десятков родителей, просивших признать незаконными решения руководств школ не допускать их дочерей к занятиям в платках.