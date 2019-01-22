При нападении на военную базу в Афганистане погибли 126 человек

Как минимум 126 человек погибли при нападении членов группировки "Талибан" на тренировочный военный комплекс в Афганистане.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Министерства обороны страны. По официальной информации, погибли как минимум 12 человек.

По утверждению представителя "Талибана", в атаке погибли 190 афганских военных. Данные о более чем 100 жертвах нападения подтвердил агентству представитель местных властей, однако представитель правительства страны от комментариев отказался. Местным чиновникам запрещено говорить с медиа о нападении, чтобы не подрывать мораль военнослужащих, утверждает агентство.

Нападение произошло в понедельник в городе Майданшахр — административном центре провинции Вардак. Автомобиль у военной базы подорвал смертник, позднее трое членов "Талибана" открыли огонь по сотрудника комплекса. В этот же день представители движения встречались в Катаре со специальным представителем США по афганскому примирению Залмаем Халилзадом, отмечает агентство.

Радикальное движение "Талибан" удерживало власть в Афганистане с 1996-го по 2001 год, пока не было свергнуто при участии войск международной коалиции. Однако окончательно победить движение так и не удалось. Обстановка в Афганистане накалилась в последние годы: в республике постоянно происходят теракты и вылазки радикальных исламистов.

Согласно исследованию BBC, “Талибан” активно действует на 70% территории Афганистана. Представители движения уверены: как только США и НАТО выведут военных из Афганистана, они снова смогут вернуть себе власть в Кабуле. Поэтому подключить представителей движения к мирному процессу готовы и представители законной власти Афганистана, и США.

На консультациях в Москве в ноябре 2018 года глава делегации талибов Мохаммад Аббас Станакзай заявил, что "Талибан" будет вести разговор о мире только с США. Движение настаивает на выводе международных войск из Афганистана и не считает легитимным действующее правительство страны.