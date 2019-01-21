Власти Ашхабада штрафуют население за "бесплатную воду"

Жителей столицы Туркменистана вынуждают вносить плату и подвергают штрафам за пользование водой в предыдущие годы.

Как сообщают корреспонденты Азатлыка в Ашхабаде, большинство не знает о системе штрафов и расценках, так как власти об этом не сообщали.

"И теперь с жителей Ашхабада взимают астрономические суммы в виде штрафов. Кроме того, также заставляют платить за воду за 2015 и 2016 годы. Тогда взимали от 30 до 40 ман (около 10 долларов) в многоэтажных домах, в плановых - дороже. А сейчас берут в два раза дороже", - сообщает корреспондент Азатлыка.

По словам корреспондентов и собеседников Азатлыка, размер штрафов и предусмотренные расценки, население узнает в основном во время посещения домоуправлений и учреждений коммунального хозяйства. Один из наиболее распространенных штрафов, которому в настоящее время подвергается население - за пользование водой в период с ноября 2017 года.

Установка счетчиков, измеряющих потребление населением воды, газа, а также замена устаревших на электричество, осуществляется в течение последних нескольких лет, а в октябре прошлого года приобрела массовый характер. Но официальное ​решение о полной отмене всех льгот на воду, газ, электричество было принято в конце сентября 2018 года, когда глава государства Гурбангулы Бердымухамедов объявил об отмене бесплатного газа, воды и электричества.

Радио Азатлык не удалось получить разъяснения о размере и порядке взимания штрафов с населения, а также комментарий о правилах информирования населения в Министерстве коммунального хозяйства Туркменистана, а также в столичной администрации.