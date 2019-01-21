Жителей столицы Туркменистана вынуждают вносить плату и подвергают штрафам за пользование водой в предыдущие годы.
Как сообщают корреспонденты Азатлыка в Ашхабаде, большинство не знает о системе штрафов и расценках, так как власти об этом не сообщали.
"И теперь с жителей Ашхабада взимают астрономические суммы в виде штрафов. Кроме того, также заставляют платить за воду за 2015 и 2016 годы. Тогда взимали от 30 до 40 ман (около 10 долларов) в многоэтажных домах, в плановых - дороже. А сейчас берут в два раза дороже", - сообщает корреспондент Азатлыка.
По словам корреспондентов и собеседников Азатлыка, размер штрафов и предусмотренные расценки, население узнает в основном во время посещения домоуправлений и учреждений коммунального хозяйства. Один из наиболее распространенных штрафов, которому в настоящее время подвергается население - за пользование водой в период с ноября 2017 года.
Установка счетчиков, измеряющих потребление населением воды, газа, а также замена устаревших на электричество, осуществляется в течение последних нескольких лет, а в октябре прошлого года приобрела массовый характер. Но официальное решение о полной отмене всех льгот на воду, газ, электричество было принято в конце сентября 2018 года, когда глава государства Гурбангулы Бердымухамедов объявил об отмене бесплатного газа, воды и электричества.
Радио Азатлык не удалось получить разъяснения о размере и порядке взимания штрафов с населения, а также комментарий о правилах информирования населения в Министерстве коммунального хозяйства Туркменистана, а также в столичной администрации.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!