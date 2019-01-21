Из-за непогоды около 400 человек застряли на трассе в Восточном Казахстане

Движение на автодороге по данному направлению закрыто с 12:00.
20 января из-за сильной метели с 03:50 образовался затор автотранспортов на 681 км автодороги республиканского значения "Алматы - Усть-Каменогорск" в Урждарском районе Восточно-Казахстанской области, сообщает Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана.
Движение на автодороге по данному направлению закрыто с 12:00.
По сообщению КЧС, в заторе находятся семь автобусов, 45 камазов, 30 легковых и восемь газелей, с количеством людей ориентировочно 420 человек.
Для эвакуации людей на место стихии были направлены силы и средства ДЧС в составе пяти сотрудников и двух единиц техники "КУНГ " и Восточного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда КЧС в составе восьми сотрудников и четырех единиц техники, но люди отказываются покидать свои автомобили, сообщают в ведомстве.
В Доме культуры акимата Урждарского района в селе Таскелен создан пункт обогрева.
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