В Таджикистане наложили табу на откровенные сцены в фильмах

Отныне государственные телеканалы Таджикистана будут тщательно просматривать все фильмы перед показом и вырезать кадры с откровенными сценами.

Руководство ТВ считает такие сцены безнравственными и порочащими национальные ценности.

Махмадшариф Бобозода, заместитель председателя Комитета по телевидению и радиовещанию Таджикистана, сказал 19 января, что запрет на демонстрацию откровенных сцен в фильмах, которые транслируют по гостелеканалам, связан с предотвращением пропаганды чужой культуры и уважением национальных ценностей.

Еще год назад киностудия «Таджикфильм» предложила вырезать откровенные сцены из отечественных и зарубежных фильмов перед выходом на экраны на территории страны и показом по местным телеканалам.

Как сообщил источник в киностудии, специальный пункт о защите нравственности в кинокартинах внесен в одобренный правительством Таджикистана новый устав «Таджикфильма». Согласно нему, отныне киностудия «Таджикфильм» не только будет выпускать кинокартины, но и строго следить за тем, чтобы из отечественных и зарубежных фильмов были вырезаны все откровенные сцены. Не будут допущены к показу любые физические прикосновения и даже безобидные «постельные сцены».

«Согласитесь, демонстрация интимных сцен не соответствует нашей культуре. Представьте, что вы смотрите фильм в кругу семьи и вдруг начинается любовная сцена. Дочки смущаются перед отцом, отцу становится неудобно перед дочками», - говорит Махмадшариф Бобозода.

Таджикский режиссёр Искандар Усмон считает: то, что сейчас делают на таджикских телеканалах, противоречит закону об интеллектуальной собственности. К тому же, он не видит смысла в этих действиях. «В советские годы можно было предпринимать такие меры, но сейчас в Интернете много откровенных фильмов», - уверен Искандар Усмон.