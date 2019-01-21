В Узбекистане продан самолет Ислама Каримова

В Узбекистане продан один из трех самолетов British Aerospace Avro RJ85 (с бортовым номером UK-80001) компании Uzbekistan Airways, изготовленный в 1997 году специально для руководства страны.

Об этом сообщает телеграм-канал AviaSpotter.

Борт служил первому президенту Узбекистана. В 1997-2013 годах Ислам Каримов на этом самолете летал в регионы Узбекистана и страны ближнего зарубежья. Среди любителей авиации носил кличку «лис» или «рыжик».

Еще два аналогичных самолета UK-8002 и UK-80003 также готовы к продаже, говорится в сообщении канала.