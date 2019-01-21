Желающим жениться на казашках надо заготовить по 10 тыс. долларов

Бишкек, "Саясат. kg". В Казахстане новый "закон".
Известный казахстанский адвокат Абзал Куспан обратился к иностранцам с заявлением, что есть они хотят жениться на казашках, то должны выплатить калым государству.
"Хотите жениться на казахских девушках, пожалуйста. Но сначала заплатите налог государству!" – заявил он.
По мнению адвоката, иностранцы, которые увозят из страны казашек, наносят урон государству не только по демографическим, но и экономическим показателям.
Абзал Куспан высказал упрек, что девушки-казашки, выходящие замуж за иностранцев, безучастны к будущему нации.
"Кто скажет, если не мы? Очень много вопросов, требующих решения. В Туркменистане более 10 лет назад ввели налог в 50 тысяч долларов за невесту. А наши девушки чем хуже?" - сказал адвокат.
Подавляющая часть казахских девушек с высшим образованием, поэтому их выезд нанесет существенный урон экономике Казахстана, отметил Абзал Куспан.
Источник: sayasat.kg, gezitter. org
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