Желающим жениться на казашках надо заготовить по 10 тыс. долларов

Бишкек, "Саясат. kg". В Казахстане новый "закон".

Известный казахстанский адвокат Абзал Куспан обратился к иностранцам с заявлением, что есть они хотят жениться на казашках, то должны выплатить калым государству.

"Хотите жениться на казахских девушках, пожалуйста. Но сначала заплатите налог государству!" – заявил он.

По мнению адвоката, иностранцы, которые увозят из страны казашек, наносят урон государству не только по демографическим, но и экономическим показателям.

Абзал Куспан высказал упрек, что девушки-казашки, выходящие замуж за иностранцев, безучастны к будущему нации.

"Кто скажет, если не мы? Очень много вопросов, требующих решения. В Туркменистане более 10 лет назад ввели налог в 50 тысяч долларов за невесту. А наши девушки чем хуже?" - сказал адвокат.

Подавляющая часть казахских девушек с высшим образованием, поэтому их выезд нанесет существенный урон экономике Казахстана, отметил Абзал Куспан.

Источник: sayasat.kg, gezitter. org