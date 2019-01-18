В Индонезии прирученный крокодил загрыз свою смотрительницу

Трагедия произошла 10 января, когда женщина кормила животное.



На индонезийском острове Сулавеси домашний крокодил насмерть загрыз свою смотрительницу Дизи Туво, сообщает BBC.

Как сообщается, это произошло на ферме по выращиванию жемчуга, на которой 44-летняя Туво работала начальником лаборатории, и где незаконно содержалась четырехметровая рептилия. Трагедия произошла 10 января, когда женщина кормила животное.

Крокодил весом 700 кг по имени Мерри откусил ей руку и значительную часть живота.

Первоначально сообщалось, что рептилия затащила Туво к себе в бассейн, однако представители местного общества охраны природы полагают, что она туда упала случайно.

Коллеги обнаружили ее изуродованное тело лишь на следующее утро.

Представитель агентства по охране природных ресурсов Северного Сулавеси Хендрикс Рунденган рассказал Би-би-си, что несколько раз в прошлом пытался попасть на территорию фермы, чтобы изъять крокодила, но его не пускали.

«Мы сюда несколько раз приезжали, но ворота всегда были закрыты», — рассказал он в интервью.

По информации Франс пресс, которое ссылается на местные власти, части тела Туво могут до сих пор находиться в чреве животного.

Крокодила, чья длина составляет около 4,5 м, обездвижили при помощи большой дозы снотворного и отвезли в находящийся неподалеку заповедник.

Полиция начала розыск хозяина фермы и крокодила, предположительно, гражданина Японии.

На группе индонезийских островов обитает несколько видов крокодилов, которые регулярно нападают на людей и убивают их, сообщает Франс пресс.



В апреле 2016 года на одном из островов Раджа-Ампат жертвой нападения крокодила стал российский турист.

По статистике, ежегодно крокодилы убивают около тысячи человек. От нападения акул гибнет гораздо меньше.

Крокодилы не являются прирожденными людоедами, но могут напасть на человека, если он подвернется им случайно и они сочтут его легкой добычей.

В одной только Африке ежегодно фиксируются сотни нападений этих животных на человека. Из них от трети до половины заканчиваются смертельным исходом.

Автор K-News