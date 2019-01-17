Тереза Мэй выдержала голосование о доверии в парламенте Британии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выдержала голосование о доверии в Палате общин.
Недоверие главе правительства выразили 306 депутатов, против отставки кабинета высказались 325 законодателей.
С инициативой выдвинуть Терезе Мэй вотум недоверия выступил лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин. Об этом он объявил во вторник – сразу же после обсуждения в парламенте предложенного Терезой Мэй соглашения о выходе Британии из Евросоюза. Парламентарии не поддержали инициативу премьера: против сделки с Брюсселем высказались 432 депутата, поддержали документ 202 законодателя.
Прошедшее во вторник голосование стало самым крупным поражением премьера Великобритании в парламенте за последние 95 лет. Тереза Мэй, пыталась убедить депутатов дать шанс соглашению, которого ее правительство добилось после многомесячных переговоров с Европейским союзом.
Ожидается, что в четверг Тереза Мэй начнет консультации с лидерами парламентских фракций – о возможных условиях "плана Б" по выходу из ЕС, которое потом можно будет предложить Брюсселю. В понедельник, 21 января, может состояться голосование по новой стратегии Брекзита.
Если и этот план будет отвергнут, парламент может попытаться взять процесс выхода из Евросоюза под свой контроль и достичь собственного компромиссного соглашения, чтобы не допустить так называемого "жёсткого Брекзита", т.е. вовсе без соглашения.
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