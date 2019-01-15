Взрыв в Кабуле: четыре человека погибли и десятки получили ранения

Не менее четырех человек погибли в результате взрыва, прогремевшего вечером 14 января в столице Афганистана, и свыше 90 получили ранения, сообщили официальные лица.
Не менее четырех человек погибли в результате взрыва, прогремевшего вечером 14 января в столице Афганистана, и свыше 90 получили ранения, сообщили официальные лица.
Никто пока не заявил об ответственности за это нападение. Пресс-секретарь МВД Афганистана Наджиб Даниш сообщил, что взрывное устройство, заложенное в автомобиль, было приведено в действие в восточной части Кабула у комплекса Green Village, в котором располагались представительства ряда зарубежных неправительственных организаций и размещались их сотрудники.
Заместитель пресс-секретаря Насрат Рахими сказал, что, по подтвержденным данным, погибли четыре человека. Среди раненых, по его словам, насчитывается 23 ребенка.
До недавнего времени в данном комплексе проживали и работали сотрудники ООН. Однако по словам Даниша, данный комплекс в настоящее время по большей части пустует, в нем оставались несколько сотрудников службы охраны. «Жилым зданиям в округе был нанесен существенный ущерб», — сказал Даниш. К месту нападения были направлены спецподразделения полиции, добавил он.
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