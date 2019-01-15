Президент освободил от должности посла Кыргызстана в США

Кадыр Токтогулов освобождён от должности посла Кыргызстана в США и Канаде.
Кадыр Токтогулов освобождён от должности посла Кыргызстана в США и Канаде. Об этом сообщила пресс-служба аппарата президента.
Соответствующий указ подписал президент Сооронбай Жээнбеков.
"Кадыр Токтогулов освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Соединенных Штатах Америки и Канаде по совместительству с резиденцией в г. Вашингтон, Соединенные Штаты Америки", - говорится в сообщении.
Источник: fakt.kg, gezitter. org
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