Президент освободил от должности посла Кыргызстана в США

Кадыр Токтогулов освобождён от должности посла Кыргызстана в США и Канаде.





Кадыр Токтогулов освобождён от должности посла Кыргызстана в США и Канаде. Об этом сообщила пресс-служба аппарата президента.

Соответствующий указ подписал президент Сооронбай Жээнбеков.

"Кадыр Токтогулов освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Соединенных Штатах Америки и Канаде по совместительству с резиденцией в г. Вашингтон, Соединенные Штаты Америки", - говорится в сообщении.

Источник: fakt.kg, gezitter. org