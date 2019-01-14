В Иране разбился грузовой самолет, летевший из Кыргызстана  

В Иране 14 января разбился грузовой самолет Boeing 707, вылетевший из Кыргызстана.
Он принадлежал иранской компании и совершал чартерный рейс из Кыргызстана в Иран. Об этом сообщила пресс-секретарь кыргызстанского аэропорта «Манас» Алия Курбанова.
По ее словам, самолет вылетел из Бишкека 14 января в 7.16 из аэропорта «Манас» в аэропорт «Пайам» близ Тегерана.
Официально подтвержденных данных о числе жертв нет. Reuters со ссылкой на иранское государственное телевидение пишет, что на борту находилось девять человек. По данным разных СМИ, число жертв составляет от 9 до 16 человек.
❗️ Видео с места крушения пассажирского Boeing 707 под Тегераном.По предварительным данным, погибли 10 человек. В посольстве РФ в Тегеране уточняют информацию о нахождении на борту россиян. pic.twitter.com/nserZVCliw
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