Въехать в Узбекистан на авто с тонированными стеклами можно, оплатив $15

Узбекистан разрешил въезд автомобилям иностранных государств с тонированными (затемненными) стеклами при оплате специального сбора.
Узбекистан разрешил въезд автомобилям иностранных государств с тонированными (затемненными) стеклами при оплате специального сбора. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Кыргызстана.
Напомним, что статьей 17 закона РУз о безопасности дорожного движения запрещена установка на машинах дополнительных предметов или нанесение покрытия, ограничивающего обзор для водителя и светопропускание передних лобовых, боковых и задних стекол менее 70 процентов (за исключением люков на крыше автомобиля).
Однако кабинет министров Узбекистана принял постановление, которым установил сбор за временный въезд или транзит по территории республики легковых автомобилей иностранных государств с тонированными (затемненными) стеклами. Он составляет $15 и оплачивается в национальной валюте по курсу Центрального банка РУз. «Граждане Кыргызстана, которые собираются в Узбекистан на своих автомобилях, должны иметь это в виду», — подчеркнули в МИД КР.
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