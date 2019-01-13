Астана: двум тысячам этнических казахов разрешено покинуть Синьцзян

Власти Казахстана заявили, что Пекин разрешил более чем двум тысячам этнических казахов выйти из гражданства Китая и покинуть китайский регион Синьцзян, передает агентство Associated Press.

Власти Казахстана заявили, что Пекин разрешил более чем двум тысячам этнических казахов выйти из гражданства Китая и покинуть китайский регион Синьцзян, передает агентство Associated Press.

Власти в Синьцзяне ранее начали проводить масштабную кампанию индоктринации, сопровождаемую массовыми задержаниями. В лагеря для интернированных, которые Пекин называет «центрами профессионального обучения», были помещены сотни тысяч людей, — по некоторым сведениям, эта цифра превышает миллион.

Бывшие заключенные, содержавшиеся в этих центрах, неоднократно заявляли ранее, что после задержания их вынуждали отказаться от своей культуры и религиозных взглядов и подвергли политической индоктринации.

Министерство иностранных дел Казахстана в распространенном 9 января своем заявлении подтвердило опубликованные в прошлом месяце сообщения СМИ в Казахстане о том, что Пекин дал согласие на то, чтобы свыше двух тысяч этнических казахов смогли выехать из Китая. В заявлении МИД говорится, что по прибытии в Казахстан им позволят обратиться за получением гражданства Казахстана либо оформить вид на жительство.



