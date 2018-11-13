В Казахстане почти полмиллиона официально безработных

Пресс-релиз комитета по статистике Министерства национальной экономики Казахстана

Ситуация на рынке труда

В экономике республики в октябре 2018 года, по оценке, были заняты 8,7 млн. человек. Среди занятого населения численность наемных работников в указанном периоде составила 6,6 млн. человек (75,8% от общего числа занятых).

По данным III квартала 2018 года из общего числа самостоятельно занятого населения доля продуктивно занятых составила 89,7%, непродуктивно занятых – 10,3%.

Численность безработных в октябре 2018 года, по оценке, составила 442 тыс. человек, уровень безработицы – 4,8%. Официально на конец октября 2018 года зарегистрированы в органах занятости – 142,3 тыс. человек. Доля зарегистрированных безработных составила 1,6% от численности рабочей силы.

Уровень скрытой безработицы за III квартал 2018 года составил 0,3% (23,8 тыс. человек) от численности рабочей силы.

Безработные (согласно стандартам МОТ) - это лица, которые не имели доходного занятия (работы), активно его искали и были готовы приступить к нему.

Скрытая безработица (вынужденная неполная занятость) - показывает какое количество работников занято в режиме сокращенной рабочей недели или неполного рабочего дня, а также находится в административных отпусках без сохранения заработной платы или с частичной оплатой труда.

Уровень скрытой безработицы - доля не полностью (частично) занятых и находящихся в вынужденных отпусках работников в численности рабочей силы, измеренная в процентах.

Источник - Комитет по статистике

