В Стамбуле туркменских мигрантов задержали по подозрению в ограблении дома известного певца

Сообщения турецких СМИ о задержании туркменских мигрантов по подозрению в ограблении дома знаменитого певца Махсуна Кырмызыгюля в стамбульском районе Бешикташ на общую сумму в 1,5 миллиона турецких лир (275 тысяч долларов США) вызвал в Турции большой резонанс.
Сообщения турецких СМИ о задержании туркменских мигрантов по подозрению в ограблении дома знаменитого певца Махсуна Кырмызыгюля в стамбульском районе Бешикташ на общую сумму в 1,5 миллиона турецких лир (275 тысяч долларов США) вызвал в Турции большой резонанс. Об этом передает радио «Азатлык» (Туркменистан).
Как сообщил турецкий телеканал «NTV», о преступлении стало известно 5 ноября. В этот день 85-летняя мать Махсуна Кырмызыгюля Файка Арык обратилась в полицию с заявлением о том, что она подозревает в ограблении дома 41-летнюю туркменскую мигрантку Миессер М., которая неделей раньше начала работать в ее доме в качестве домработницы.
Сотрудники полиции провели обыск в доме, где жила Миессер в стамбульском районе Кючюкчекмедже, и обнаружили там 50 тысяч долларов наличными и 12 золотых браслетов. После этого полиция задержала четверых туркменистанцев, проживавших в доме мигрантки.
Источник в полиции Стамбула, говоривший с Радио Азатлык (Туркменской редакцией Радио Свобода) на условиях анонимности, рассказал, что подозреваемые прибыли в Турцию из Туркменистана и находились в стране нелегально. Поэтому они, зная, что не смогут вылететь из аэропорта «Ататюрк» в Стамбуле, направились в Анкару, где по дороге были задержаны с 20 тысячами долларов и 300 граммами золота, рассказал полицейский.
Полиция сообщила, что Миессер, доставленная в Стамбул со своим мужем, украли из дома Махсуна Кырмызыгюля вещи на общую сумму 275 долларов США, в том числе наличными 130 тысяч долларов и 5 тысяч евро, а также 45 единиц драгоценных ювелирных изделий.
Телеканал «CNN Turk» сообщил, что подозреваемые в совершении преступления и четверо туркменских мигрантов, проживавших вместе с ними в одном доме, были допрошены в течение 24 часов после совершения преступления, после чего в наручниках были доставлены в суд. В своем репортаже телеканал показал спецоперацию полиции, а также обнаруженные в доме подозреваемых деньги и драгоценности.
Газета «Hürriýet» сообщила, что на допросе одозреваемые в совершении кражи супруги заявили о том, что признают ответственность за кражу вещей, найденных при них. Вместе с тем ним заявили, что четверо туркменистанцев, проживавших вместе с ними в одном доме, к краже никакого отношения не имеют. Газета также сообщила, что подозреваемые ожидают слушаний в суде.
Турецкий певец Махсуну Кырмызыгюль популярен в Туркменистане и имеет туркменский паспорт.
В свое время ныне покойный бывший президент Турменистана Сапармурад Ниязов во время торжественного концерта в честь 15-летия Независимости Туркменистана и 83-летия создания Турецкой Республики, состоявшегося в Ашхабаде в 2006 году, подарил певцу Махсуну Кырмызыгюлю свои золотые часы с драгоценными камнями стоимостью 500 тысяч долларов. Этот случай вызвал большой резонанс в СМИ.
Тогда певец в интервью журналистам заявил следующее: «Он (С.Ниязов) мой отец. Вместе с паспортом гражданина Туркменистана он подарил мне свои часы стоимостью 500 тысяч долларов. Сейчас эти часы хранятся в специальной ячейке в одном из банков».
Несмотря на все усилия, Радио Азатлык так и не удалось получить комментарии о случившемся у самого Махсуна Кырмызыгюля. Также не удалось получить подробности о дальнейшей судьбе арестованных туркменистанцев в правоохранительных органах Турции.
Автор K-News
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