Врачи: ночные перекусы опасны для сердца

Поздний прием пищи приводит к развитию хронических заболеваний, подтвердило новое исследование.
Прием пищи поздним вечером или ночью связан с повышенным риском сердечных заболеваний, говорится в исследовании, представленном на ежегодной встрече Американской кардиологической ассоциации.
Современный образ жизни часто связан с тем, что люди ложатся спать поздно. Соответственно, последний прием пищи у них может приходиться на поздний вечер. Ученые попытались проследить, как это влияет на развитие ожирения, высокого кровяного давления, диабета и болезней сердца.
В исследовании использовали данные 12700 латиноамериканских граждан США в возрасте от 18 до 76 лет. Было обнаружено, что половина этих людей употребляла не менее 30% своего суточного рациона после 18:00.
У этих участников исследования на следующее утро наблюдался высокий уровень сахара в крови натощак, что считается признаком преддиабета. У них также были повышены уровень инсулина и кровяное давление, говорится в статье, опубликованной в журнале Live Science.
У 70% людей с преддиабетом впоследствии развивается диабет 2 типа, напоминают врачи. Он является фактором риска сердечных заболеваний.
У людей, склонных обильно ужинать после 18:00, на 23% чаще развивалась гипертония. Особенно склонны к развитию гипертонии оказались женщины.
Человеческий организм, напоминают врачи, имеет свой суточный ритм, связанный с интенсивностью освещения. Если человек не живет по законам светового дня, его внутренние «часы» дают сбой, что приводит к проблемам с метаболизмом и увеличивает риск развития хронических заболеваний.
Источник: Reuters
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