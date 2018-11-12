Сахалинская учительница довела школьницу до слез из-за дырки на кофте

Учительница русского языка и литературы одной из школ в Холмске, Сахалинская область, довела ученицу до слез из-за маленькой дырки на плече кофты. Видео инцидента опубликовано в Сети.
Учительница русского языка и литературы одной из школ в Холмске, Сахалинская область, довела ученицу до слез из-за маленькой дырки на плече кофты. Видео инцидента опубликовано в Сети.
На кадрах, снятых одноклассниками, педагог прилюдно отчитывает девочку.
«У тебя есть родители? Они вообще адекватные? А ты адекватная? Ты приемная, что ли?» — заявляет она.
По информации сахалинского портала ASTV.ru, с учительницей провели беседу, а школьнице и ее родителям принесли извинения. Кроме того, планируется провести родительское собрание, на котором обсудят инцидент. Сахалинская прокуратура после публикации видеозаписи начала проверку.
Ранее в СМИ появились сообщения, что в Санкт-Петербурге учительница начальных классов 684-й школы написала слово «дурак» на лбу восьмилетнего ученика второго класса из-за того, что дети, несмотря на неоднократные замечания учительницы, рисовали «татуировки» маркером на руках.
роверкой прокуратуры данный факт был подтвержден. Руководство школы расторгло с педагогом трудовой контракт на основании части 8 статьи 81 Трудового кодекса РФ: по инициативе работодателя за совершение аморального поступка. Мировой суд назначил ей штраф в размере тысячи рублей.
РИА Новости
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!