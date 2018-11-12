Сахалинская учительница довела школьницу до слез из-за дырки на кофте

Учительница русского языка и литературы одной из школ в Холмске, Сахалинская область, довела ученицу до слез из-за маленькой дырки на плече кофты. Видео инцидента опубликовано в Сети.

Учительница русского языка и литературы одной из школ в Холмске, Сахалинская область, довела ученицу до слез из-за маленькой дырки на плече кофты. Видео инцидента опубликовано в Сети.

На кадрах, снятых одноклассниками, педагог прилюдно отчитывает девочку.

«У тебя есть родители? Они вообще адекватные? А ты адекватная? Ты приемная, что ли?» — заявляет она.



По информации сахалинского портала ASTV.ru, с учительницей провели беседу, а школьнице и ее родителям принесли извинения. Кроме того, планируется провести родительское собрание, на котором обсудят инцидент. Сахалинская прокуратура после публикации видеозаписи начала проверку.

Ранее в СМИ появились сообщения, что в Санкт-Петербурге учительница начальных классов 684-й школы написала слово «дурак» на лбу восьмилетнего ученика второго класса из-за того, что дети, несмотря на неоднократные замечания учительницы, рисовали «татуировки» маркером на руках.

роверкой прокуратуры данный факт был подтвержден. Руководство школы расторгло с педагогом трудовой контракт на основании части 8 статьи 81 Трудового кодекса РФ: по инициативе работодателя за совершение аморального поступка. Мировой суд назначил ей штраф в размере тысячи рублей.

РИА Новости