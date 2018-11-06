Ученые назвали продукт, препятствующий набору веса

Ежедневное употребление орехов препятствует набору веса и улучшает состояние сердечно-сосудистой системы, выяснили специалисты Американской ассоциации сердца.



Ежедневное употребление орехов препятствует набору веса и улучшает состояние сердечно-сосудистой системы, выяснили специалисты Американской ассоциации сердца. Выводы ученых опубликованы на портале EurekAlert.



Научная группа проанализировала анкеты более 126 тысяч мужчин и женщин, не страдающих хроническими заболеваниями. Каждые четыре года участники исследования отвечали на вопросы о том, как часто и в каком количестве они едят орехи.

Выяснилось, что около 30 граммов продукта в день не только не принесут вреда фигуре, но и помогут в борьбе с ожирением.



Кроме того, ученые пришли к выводу, что употребление такого количества орехов вместо аналогичной порции красного или обработанного мяса, картофеля фри или чипсов, а также десертов будет способствовать меньшему набору веса.

«Люди часто воспринимают орехи как продукты питания с высоким содержанием жира и калорий, поэтому они редко считают их здоровыми перекусами, однако на самом деле они способствуют меньшему набору веса и улучшению здоровья», — говорит один из авторов исследования Лю Сяоран.

Ученый также подчеркнул, что употребление орехов уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

РИА Новости

