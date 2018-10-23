Украина подала в суд ВТО на Армению и Кыргызстан

Украина инициировала судебные споры против Армении и Кыргызстана по пошлинам на стальные трубы. Об этом сообщается на сайте Всемирной торговой организации.





Украина инициировала судебные споры против Армении и Кыргызстана по пошлинам на стальные трубы. Об этом сообщается на сайте Всемирной торговой организации.

Отмечается, что пока Украина запросила консультации ВТО с Арменией и Кыргызстаном для обсуждения антидемпинговых пошлин, налагаемых двумя странами на стальные трубы из Украины. Запрос распространен среди членов ВТО накануне.

Указывается, что антидемпинговые пошлины продлены в июне 2016 года по решению Евразийской экономической комиссии еще на 5 лет. Тогда сообщалось, что решение принято по итогам повторного антидемпингового расследования. Пошлины распространяются на обсадные, насосно-компрессорные, нефтегазопроводные трубы и трубы общего назначения из Украины.

Впервые мера применена в 2011 году. Тогда по итогам расследования установлены антидемпинговые пошлины на украинские обсадные трубы в размере 18,9 процента от таможенной стоимости, на насосно-компрессорные трубы — в размере 19,9 процента от таможенной стоимости, а на нефтепроводные, газопроводные и горячедеформированные трубы общего назначения диаметром до 820 миллиметров в размерах от 19,4 до 37,8 процента от таможенной стоимости.

В своем иске Украина отмечает, что такие меры несовместимы с различными положениями антидемпингового соглашения ВТО и статьей 6 генерального соглашения по тарифам и торговле.

Отметим, согласно правилам ВТО, просьба о консультациях официально инициирует спор при организации. Консультации дают сторонам возможность детально обсудить вопрос и найти приемлемое решение без дальнейшего судебного разбирательства. Если за 60 дней стороны не договорятся, то инициатор спора может обратиться за разрешением вопроса со стороны группы.



Напомним, в начале октября Кыргызстан впервые получил право участвовать в разрешении торговых споров на площадке Всемирной торговой организации (ВТО). Кандидатуру экс-посла и постоянного представителя Кыргызстана при организации Муктара Жумалиева одобрили для дальнейшего формирования панели по урегулированию торговых споров.

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/99494/